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Nvidia:疫情令集團收入損失7.8億



晶片商Nvidia預料，新冠肺炎疫情或令集團收入損失1億美元(7.8億港元)。不過，首季收入料介乎29.4億至30.6億美元，好過估計，市後股價曾漲7%。

美國加控華為及孟晚舟 涉盜取商業機密



美國政府除維持原本兩項控罪，指華為及孟晚舟涉違反華府制裁伊朗及北韓禁令外，最新加控兩者偷取商業機密。另外，美國商務部給予企業45天寬限期，繼續向華為供應零部件。

滙豐因疫情下調中國首季經濟增長預測



滙豐因應疫情，把中國今年首季經濟增長預測，由5.8%下調至4.1%；全年增長由5.8%降至5.3%。另外，國際能源署(IEA)稱，中國的國際航空運輸量在疫情早期已降70%，國內航空旅行降50%。

染疫人數急升 道指收市挫逾百點



中國新冠肺炎死亡和感染人數單日大增，令金融市場不安，美股道指周四最多跌205點，收市跌幅收窄至128點或0.43%。標指與納指曾創即市新高，收市倒跌，分別回落0.16%和0.14%。思科下滑逾5%，蘋果倒退0.71%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周微增2000，報20.5萬人，少於預期。1月CPI按月升0.1%，低於預期，按年增2.5%；不計食物和能源的核心CPI按月升0.2%。

￭ 美國新增1宗確診新冠肺炎個案，累積15宗。

￭ 美國國防部擬調撥38億美元興建接壞墨西哥邊境牆。

￭ Tesla擬配股集資20億美元，股價先跌後高收4.78%。

￭ 美國西南航空將旗下波音737 Max停飛時間延長兩個月，至8月10日。

￭ 美滙指數尾段靠穩在99.1。日圓兌美元升0.25%，歐羅兌美元跌0.31%。

￭ 布蘭特期油先跌後升1%，每桶收報56.34美元；紐約期油升0.5%。

￭ 約翰遜辭退財相賈偉德，由財政部首席秘書辛偉誠接任，英國股市收挫1.09%；法國跌0.19%，德國回落0.03%。

￭ 墨西哥央行減息0.25%，符預期。

￭ Airbnb因應疫情暫停北京租屋業務至5月，限制內地其他城市租務。

￭ 習近平：中國一定能把疫情影響降到最低，保持經濟發展勢頭。

屯馬線一期特別頭班車5時45分啟德站開出



港鐵(00066)屯馬線一期今早通車，特別頭班車在5時45分由啟德站開出前往烏溪沙站。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27665點，較恒指收市低水65點。

￭ ADR港股比例指數報27695點，較港低35點。

￭ 阿里巴巴(09988)第三季純利523.09億人民幣，按年增58.26%。期內收入升37.67%，優於預期；董事會主席兼首席執行官張勇在電話會議稱，疫情對阿里帶來挑戰，也帶來新機遇。

￭ 本港周四新增3宗新冠肺炎確診，累計53宗。停靠日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，最新有10名港人乘客確診。