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Roku收入預測勝市場估計 股價市後上揚

網上視頻串流平台Roku公布，第四季虧損1570萬美元，前一年度同期獲利680萬美元；每股虧損13美仙，與預期相若；收入升49%至4.112億美元，優於預期的3.92億美元。

消息公布後，Roku股價在市後交易時段升8%。

Roku表示，上季末有用戶3690萬個，較前一季增加460萬個；串流時間升60%，至117億小時。

Roku預期，首季收入介乎3億至3.1億美元，市場預測是3億美元；全年收入料介乎15.8億至16.2億美元，優於預期的15.6億美元。

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