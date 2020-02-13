國際財經

中國新冠肺炎死亡和感染人數單日大幅上升，令金融市場不安，美股周三破頂的氣勢無法維持，道指周四低開，最多曾跌205點，低見29345點；標指與納指曾創即市新高，分別高見3385點和9748點，最終倒跌告收。亞歐股也受壓，投資者轉投黃金和日圓等避險資產。

道指收市跌幅收窄至128點或0.43%，報29423點；思科系統表現最差，股價下滑5.23%，蘋果倒退0.71%。標指回落0.16%，收報3373點。納指則挫0.14%，收報9711點。三大指數的收市水平，仍然屬於歷來第二高。

道指曾挫205點 標指納指創即市新高

泛歐Stoxx 600指數偏軟，所有板塊均見紅。三大市場以英國跌勢最勁，挫1.09%，法國跌0.19%，德國回落0.03%。MSCI亞太指數(不計日本)連續兩天上揚1%之後，周四回落0.1%，日股則低收0.1%。

避險資產受追捧，紐約期金升0.5%，每盎斯收報1578.8美元；日圓兌美元升0.25%，報109.81日圓。歐羅偏軟，兌美元跌0.31%，報1.0841美元；美滙指數靠穩在99.1。

儘管石油出口國組織(OPEC)和國際能源署(IEA)估計，全球最大石油進口國中國的需求將減少，因此下調今年全球石油需求預測，油價周四美國開市初段表現疲弱，之後低位反彈。

避險資產受捧 金價日圓企穩

布蘭特期油跌穿每桶55美元後倒升1%，收報56.34美元；紐約期油低見50.6美元，收市轉升0.5%，每桶報51.42美元。能源資訊局(EIA)周三公布，美國原油庫存量截至2月7日的一周增加750萬桶，高於市場預期。

數據方面，美國1月份消費物價指數(CPI)按月升0.1%，低於市場預期的0.2%；不計食物和能源的核心CPI按月升0.2%，符合預期。按年計算，1月份CPI增長2.5%，是2018年10月以來最勁，核心CPI增長連續第四個月保持在2.3%，與聯儲局指通脹逐步走向2%的說法相符。

另外，美國首次申領失業救濟人數在截至2月8日的一周輕微增加2000人，報20.5萬人，低於預期的21萬人。