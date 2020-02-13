國際財經

美國食品業巨擘卡夫亨氏(Kraft Heinz)公布，截至12月28日止第四季利潤為1.83億美元，前一年度同期虧損126.3億美元。每股經調整盈利為72美仙，優於預期的68美仙；收入跌5%至65.4億美元，低於預期的66.1億美元。

同時，卡夫亨氏為若干業務作出撥備6.66億美元(51.94億港元)。公司表示，扭轉業務困境的工作仍有待完成，貨幣貶值、出售資產、供應鏈成本上升，以及業務獎勵因素，可能導致今年核心溢利(EBITDA)減少4.6億美元。