國際財經 即巿股評

上周倫敦金大幅波動：儘管金價在上周一（2月3日）刷新三周高位至1593.7美元，但近期美國強勁的經濟數據表現推動美匯指數大幅回升，令倫敦金迅速掉頭回落，並於上周三（2月5日）一度回落至1547.36美元，創1月21日以來的逾兩周新低。

不過，由於市場不確定性仍然存在，尤其是中國新型冠狀病毒疫情持續肆虐，令中國大部分工廠延遲開工，從而衝擊全球供應鏈，故市場預計環球各央行的寬鬆貨幣政策將會延續甚至加碼，有利於金價再度回升。事實上，上周五（2月7日）公佈的美國1月非農就業數據雖然遠高於預期，但金價短暫回落後反彈至1570.14美元收市，全周跌幅收窄至1.18%。

本周美股三大指數多番破頂，顯示市埸對於美國經濟仍持樂觀態度，加上美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於周二（2月11日）就半年度貨幣政策發表證詞時重申聯儲局當前的貨幣政策合適，並會逐步退出回購操作並減緩國債購買的步伐，倫敦金一度跌近10美元，並於周三（2月12日）跌至1561.86美元，但今日金價再度升穿1570美元，似乎暫時仍未擺脫區間上落的格局。

短期內留意美國將分別於周四（2月13日）及周五（2月14日）21:30公布1月消費物價指數（CPI）及零售銷售數據，屆時或會影響倫敦金走勢。

技術分析方面，倫敦金自本年初起波幅不斷收窄，並於日線圖形成三角形形態。目前金價已升至1577美元水平，逼近三角形頂部1580水平。短期內若倫敦金未能升穿三角形頂部的話，很大機會再度展開回調，並測試三角形底部1555美元水平。相反，倫敦金若能升穿三角形頂部的話，則可進一步測試2月高位1593.7美元，甚至是1月高位1610美元水平。

交易策略方面，早前於2月5日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金回升至1580-1582美元區域沽出，下望1558美元，升穿1585美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供