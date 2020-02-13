國際財經

中國湖北省新冠病毒肺炎新增病例大幅增加，英國倫敦亦確診首宗病例，投資者對疫情的憂慮重燃，避險情緒升溫，歐洲股市中段繼續走低。

截至本港時間下午6時11分，英國富時100指數報7441點，挫93點或1.24%；德國DAX指數報13640點，跌109點或0.8%；法國CAC 40指數報6060點，跌44點或0.73%；意大利富時MIB指數報24695點，跌165點或0.67%。

道指期貨暫報29317點，跌206點。

中國新型冠狀病毒疫情續肆虐，重災區的湖北省衞健委通報，將臨床診斷病例數字納入確診病例數目公布後，周三(12日)新增新冠肺炎病例14840宗，其中臨床診斷病例13332宗；當地亦繼續延遲復工及開學。

新肺炎疫情亦持續擴散至歐洲，英國倫敦出現第一宗新肺炎確診病例。這是該國的第9宗新型冠狀病毒肺炎個案，患者是一名中國籍女子。外界關注當地會否爆發大規模疫情。

GSM協會(GSMA)稍早宣布，基於中國的新冠肺炎疫情蔓延，考慮到旅遊及環境的安全和健康問題，決定取消本月稍後舉行的世界移動通訊大會(MWC)。

數據方面，法國去年第四季失業率出乎意料跌至8.1%，創下2008年第四季以來最低，也優於市場預期。

美國原油庫存上升的負面消息，加上市場擔憂中國新肺炎疫情影響原油需求，拖累油價下滑。紐約原油期貨現時每桶報50.85美元，跌0.32美元或0.63%；倫敦布蘭特期油現報55.24美元，下滑0.55美元或0.99%。