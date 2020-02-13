國際財經

星展集團公布，去年純利63.91億元(坡元．下同)，創新高，按年增長13.62%，派末期息33坡仙。

期內，總收入增加145.44億元，按年增長10.32%，其中淨利息收入96.25億元，按年增長7.48%；淨費用及佣金收入30.52億元，按年增長9.78%。

去年第四季純利15.08億元，按年14.33%；總收入34.61億元，按年增長6.66%，其中淨利息收入按年增長4.12%至24.26億元，淨費用及佣金收入7.41億元，按年增長16.69%。