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五角大樓轉軚 撐商務部擴大華為禁令

美國國防部據報改變原有立場，支持商務部提出、擴大針對中國華為的供貨禁令。

鮑威爾:將採取量寬政策 應對下一輪經濟下行

美國聯儲局主席鮑威爾稱，將採取買債的量寬(QE)政策，應對下一輪經濟下行。三藩市聯儲總裁戴利說，局方的貨幣政策能有效抵禦經濟風浪。

國務院:高度關注就業 防大規模裁員



習近平主持中共中央政治局會議，稱要加大宏觀調節力度，針對新冠肺炎疫情制訂政策。國務院常務會議則部署推動重大項目盡早開工，高度防止大規模裁員。

美股第三日破頂 道指收市升275點



中國新冠肺炎新增確診個案為1月下旬以來最少，疫情或轉好，推動美股三連升，三大指數周三齊創即市新高，道指一度升292點，收市仍漲275點或0.94%；標指及納指分別攀升0.65%及0.9%；其中，標指與納指連續第三天創收市新高，道指則打破本月6日的收市新高。UnitedHealth股價抽高4.36%，蘋果進賬2.37%，Facebook、Netflix、思科和IBM都升超過1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國財政部：1月財赤326億美元，去年同期盈餘90億美元。

￭ 波音財務總監：料需兩年使737 Max生產速度、恢復到停飛前每月製造57架的目標。

￭ 比特幣周三曾攀升至10489.78美元，是去年9月以來最高。

￭ 美市尾段，紐元兌美元升1%，澳元漲0.31%；美滙指數升0.29%，報99.01，美元兌羅歐漲0.41%，兌日圓升0.29%。

￭ 紐約4月期金收市升1.5美元或0.1%，每盎斯報1571.6美元。

￭ 油組(OPEC)下調今年全球石油需求每日增長預測23萬桶。不過，市場憧憬產油國提前擴大減產，紐約期油收市升2.5%，布蘭特期油升3.3%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市報431點，創新高升0.63%。英國股市攀高0.47%；德國抽升0.89%；法國躍升0.83%。

￭ GSM協會宣布，因疫情取消本月下旬巴塞隆拿舉行的世界移動通訊大會。

網龍折讓最多一成配股



網龍(00777)先舊後新配股，佔擴大後5.86%，售價較周三收市折讓6.9%至10%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27900點，較昨日恒指收市高水76點。

￭ ADR港股比例指數報28000點，較港高176點。

￭ 樂桃航空因應疫情，申請2月17日起至3月28日暫停來往香港至沖繩航班。

￭ 天津港發展(03382)附屬遭一名財務人員涉貪公款約1.539億人民幣。

￭ 滙源果汁(01886)：朱新禮因其他事務辭任主席。

￭ 亞洲果業(00073)料中期虧損收窄至約280萬人民幣。

￭ 威高(01173)料全年虧損擴大；將使用現有自置廠房設口罩生產線。

￭ 夢東方(00593)料全年轉蝕約1.5億至2億元。

￭ 寶龍地產(01238)料全年淨利潤按年增長不少於40%。

￭ 榮陽實業(02078)料全年稅前虧損擴大1.19倍。

￭ 堡獅龍(00592)料中期虧損擴至介乎8500萬至1.05億元。