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應用材料首季盈利勝預期

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半導體設備製造商應用材料公布，第一季利潤按年升16%至8.92億美元；每股經調整盈利為98美仙，收入升11%至41.6億美元，分別較預期的91美仙與40.9億美元佳。

集團預期，第二季每股經調整盈利介乎98美仙至1.1美元，收入介乎41.4億至45.4億美元，分析員預期為91美仙與40.5億美元。

應用材料行政總裁Gary Dickerson表示，第一季業績優於預測的上限，反映踏入2020年度的業務表現充滿動力。

消息公布後，應用材料股價在市後交易表現反覆。

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