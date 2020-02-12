國際財經

中國最新公布的新冠肺炎新增確診個案為1月下旬以來最少，投資者憧憬疫情轉好。美股連續第三天強勢，三大指數齊破頂創即市新高，道指一度升292點，即市高見29568點；標指刷出3381點的即市新高；納指即市高位觸及9728點。

道指收市仍升275點或0.94%，報29551點。標指及納指分別漲0.65%及0.90%，收報3379點和9725點；其中，標指與納指連續第三天創收市新高，道指則打破本月6日的收市新高。醫療保險股UnitedHealth股價抽高4.36%，為表現最強的道指成分股，Nike攀升2.98%。科技股呈強，蘋果進賬2.37%，Facebook上漲1.72%，Netflix、思科和IBM都升超過1%。

歐洲股市造好，泛歐Stoxx 600指數連續第二天創新高，收報431點，上揚0.63%。三大股市中以德股最標青，漲0.89%，英股及法股分別升0.47%和0.83%。

對中國經濟敏感的澳紐元上揚。紐元兌美元美市尾段升1%，是逾兩個月最大漲幅，紐元兌0.6468美元；澳元升0.31%，兌0.6736美元。美元造好，兌日圓升0.29%，報110.1日圓；兌歐羅揚0.41%，報1.0872美元。美滙指數升0.29%，報99.01。

市場投資情緒好轉，避險需求減退，紐約期金初段曾跌至每盎斯1564.4美元的一周低位，收市收復失地，轉升至1571.6美元，微升0.1%。

受肺炎疫情影響，美國能源資訊局（EIA）和石油出口國組織（OPEC）先後於周二和周三下調2020年全球石油需求增長預測。EIA把今年的每天需求增長預測減少31萬桶，OPEC則調降23萬桶。這意味油組與俄羅斯等非油組國家組成的OPEC+，很有可能提前擴大減產量。油價反撲，紐約期油一度升3.6%，收市仍漲2.5%；布蘭特期油曾升4.17%，收市上揚3.3%，每桶分別收報51.17及55.79美元。

比特幣創5個月高

比特幣（Bitcoin）周三攀升至10489.78美元，是去年9月以來最高水平，年初至今已累升超過44%，其1月份表現亦屬7年來最佳。有分析稱，比特幣造好是受聯儲局主席鮑威爾周二在眾議院聽證會上談及加密貨幣的言論影響。

鮑威爾被議員問到央行推加密貨幣及聯儲局對數碼美元的看法時，承認Facebook的Libra加密貨幣計劃提醒了當局，加密貨幣可能「相當快地」以「相當廣泛和具系統重要性的方式」出現，但認為此類貨幣在美國仍有許多問題需要解決。