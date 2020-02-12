熱門：

今日 04:00 國際財經

憂疫情蔓延 世界移動通訊大會遭取消

放大圖片

GSM協會(GSMA)宣布，基於中國的新冠肺炎疫情蔓延，決定取消本月稍後舉行的世界移動通訊大會(MWC)。

GSMA在聲明中解釋稱，全球正在關注新冠肺炎疫情會否爆發，考慮到旅遊及環境的安全和健康問題，因此取消本月24至27日在西班牙巴塞隆拿舉行的大會。MWC是全球最大型的移動通訊展覽會，由GSMA主辦。

此前，包括亞馬遜、英特爾、索尼、愛立信、英偉達(Nvidia)、Facebook、LG電子及NTT Docomo等大型企業，已宣布退出本屆MWC。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads