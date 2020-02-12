國際財經

GSM協會(GSMA)宣布，基於中國的新冠肺炎疫情蔓延，決定取消本月稍後舉行的世界移動通訊大會(MWC)。

GSMA在聲明中解釋稱，全球正在關注新冠肺炎疫情會否爆發，考慮到旅遊及環境的安全和健康問題，因此取消本月24至27日在西班牙巴塞隆拿舉行的大會。MWC是全球最大型的移動通訊展覽會，由GSMA主辦。

此前，包括亞馬遜、英特爾、索尼、愛立信、英偉達(Nvidia)、Facebook、LG電子及NTT Docomo等大型企業，已宣布退出本屆MWC。