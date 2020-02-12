國際財經 即巿股評

紐元/美元自年初開始持續下跌，直至上周已連續6周錄得下跌，並於本周二(2月11日)進一步跌至近3個月低位0.6375，較去年12月31日觸及的5個月新高0.6753大跌5.6%（跌幅約380點）。

事實上自1月中下旬開始，中國新型冠狀病毒疫情惡化並持續蔓延，令市場擔心中國經濟將受嚴重衝擊，拖累其對澳洲、紐西蘭等國家的大宗商品需求，加上近期美國經濟數據大部分表現良好，而美股則不斷創下新高，均令資金湧入美元資產，令非美元貨幣走勢雪上加霜。

不過，紐西蘭央行雖於今日（2月12日）9點一如市場預期維持基準利率於歷史低位1%不變，並將第一季國內生產總值（GDP）增長預測從0.7%大幅下調至0.4%，但將第二季GDP增長預測從0.7%上調至0.9%，顯然認為疫情的負面影響將較為短暫，其政策聲明亦暗示2020年的降息機會不大。由於市場對於紐西蘭減息的預期降溫，紐元/美元短線大漲逾50點至0.6474，匯價目前於0.6460水平波動。

技術分析方面，紐元/美元自年初起持續下跌，並於1月28日跌穿上升軌支持，並於日線圖形成新的下降通道。目前滙價似乎已於0.6375短暫見底，並大幅反彈至下降通道頂部附近，若滙價能一舉升破頂部阻力0.6480，後市或可進一步測試0.6520（從0.6753至0.6375的下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平）甚至0.6600水平。

交易策略方面，我們根據去年12月23日策略於0.6540建立的紐元/美元買盤（上望0.6770，跌穿0.6495止損）已於0.6495平倉，虧損45點。短期內待紐元/美元回落至0.6380-0.6400買入，上望0.6515，跌穿0.6350止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供