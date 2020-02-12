國際財經

內地新型冠狀病毒確診人數增幅有所放緩，市場對疫情的憂慮減退，加上聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景仍然樂觀，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7513點，升14點或0.19%；德國DAX指數報13717點，升88點或0.65%；法國CAC 40指數報6074點，升19點或0.33%；意大利富時MIB指數報24810點，升121點或0.49%。

道指期貨暫報29339點，升110點。

中國新型冠狀病毒疫情持續擴散，內地新冠肺炎累計4.46萬宗，逾千人死亡。美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)表示，新型冠狀病毒疫情在中國擴散，可能會影響中方今年向美方購買農產品的數量。

聯儲局主席鮑威爾指出，美國經濟前景大致樂觀，但正密切關注新型冠狀病毒疫情發展，將可能破壞中國經濟，並且對其他經濟體帶來溢出效應。他相信美國經濟有能力抵抗這些全球性不利因素，揚言經過去年連串減息行動後，現時貨幣政策定位良好。

另外，瑞典央行維持基準利率為0，符合市場預期，繼續預測未來數年貨幣政策將按兵不動。雖然能源價格下跌將壓抑今年通脹率，但相信之後通脹率將接近2%目標。

美國能源資訊局將公布數據，市場預料原油庫存上升230萬桶，汽油與精煉油庫存分別升70萬桶與減少90萬桶。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報50.66美元，漲0.72美元或1.44%；倫敦布蘭特期油報55.06美元，漲1.05美元或1.94%。