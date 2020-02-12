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黑石慈善基金會宣布捐贈100萬美元(約780萬港元)，以支持受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的中國社區，為其提供醫療健康和諮詢服務。

這筆捐款將用於支持壹基金及黑石的其他非營利合作夥伴在中國的救助工作。

黑石集團(Blackstone)聯合創辦人兼行政總裁蘇世民(Stephen Schwarzman)表示，希望能夠與中國的朋友們共克時艱，並為抗擊疫情貢獻一份力量。

壹基金創辦人李連傑表示，當下最緊迫的任務是防控和治療新冠肺炎，同時為那些一線醫務人員和志願者提供持續的援助。