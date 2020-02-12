國際財經 即巿股評

市場故仔多，單刀直入，評論股市本文暫不再多講，整體而言面對內地疫情，全球放水停不了，故環球股市大方向只喺有調整無大冧，每次回落都是買入機會。

B站獲企鵝加倉

先講昨日在《信報》「政觀其辯」推介的嗶哩嗶哩(俗稱B站)，昨日又創新高，最高見27.55美元，升8.2%，收市升4.3%，造26.55美元，當然不是本人威力，原因是有騰訊(00700)做嘢。

據B站(BILI)公布最新股東持股多5%公告顯示，截至2月10日，騰訊增持4375萬股B站，持股比例由12.3%增至18%，顯示騰訊睇好Z世代(1990年至2009年出生的年輕人)，加上內地疫情未完結，屬「宅經濟」的B站依然有得炒。

講完B站，輪到平安好醫生(01833)，集團上日公布2019年業績，整體大數依然虧損，去年蝕7.34億元人民幣，但已比2018年蝕9.12億元人民幣，縮19.5%，也比市場估計蝕8.2億人幣好。

好醫生夥地膽軟銀攻日本

業績好過預期，但股價今日一度插8.4%，收市挫4.2%造72.3元，筆者認為只要唔跌穿20天線(現處68.5元)都可買入，原因有三個。

首先業務依然是位處藍海，其中上年收入大升52%至50.65億元人民幣，複合增長達1.06倍，而每月度活躍用戶及月度付費用戶分別升22.3%及26%。其次，內地新肺炎疫情下，突然已迅速與56個省、市、地區政府展開密切合作(業績Powerpoint 第8頁)，提供實時在線問診服務，遠比花旗之前報告快得多。

除了維持2021年收支平衡目標外，原來好醫生已登陸海外，孖股東之一的軟銀成立合資公司，在去年底進軍日本市場(業績Powerpoint 第20頁)，同時與印尼衛生部訂合作協議，亦夥沙特政府指定公司Lean合作，定制設計線上醫療健康服務，明顯好醫生開始走出國際，變相概念十足。

故此，筆者決定將去年底的黑馬股名單作出修改，維持香港電視(01137)、京信通信(02342)、維珍銀河(SPCE)、Beyond Meat(BYND)及新氧(SY)於名單內，加入好醫生成為第六隻黑馬股。

王維基有情有義

最後想講港視。由筆者12月27日提出的五隻黑馬股，以港視當日收市計3.42計，莫講升至配股前7.3元高位(即喪升1.13倍)，單是以今日收市價計算，股價也累升52%，表現絶對標青。(餘下五隻黑馬股京信、維珍銀河、BEYOND MEAT及新氧(SY)同期升幅分別為43%、87.8%、54.9%及10%)。

配股過後的港視追揸沽策略，首先筆者認為港視配股不是壞事，因不是配舊股，即大股東兼副主席王維基未有減持，而是因為抽水用作投資，用作擴大或改善營運效率，按過往王維基執行力，不單對員工有情有義，更在配股前向市場發預警，呢種老闆世上難得，依然絶對信得過！

不過，由於上升氣勢遭打斷，睇怕要重組攻勢，五元樓下可再買，以廿天線4.5元止蝕，低位未放就更加要抱長線心態持有。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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