國際財經

雖然新型冠狀病毒肺炎確診人數與死亡人數續升，但增幅有所放緩，市場揣測疫情有受控可能，對疫情的憂慮減退，加上美國聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景仍然樂觀，投資氣氛回升，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7499點，升不足1點或0.01%；德國DAX指數報13666點，升38點或0.28%；法國CAC 40指數報6064點，升9點或0.16%；意大利富時MIB指數報24773點，升84點或0.34%。

道指期貨暫報29303點，升74點。

中國新型冠狀病毒疫情持續擴散，內地新冠肺炎累計4.46萬宗 逾千人死亡。國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒肺炎確診病例新增2015宗，累計增至4.465萬宗確診，死亡人數上升至1113名。疫情最嚴重的湖北省昨日新增確診病例1638宗，是超過一星期之來，首次單日確診宗數回落至2000宗以下。

美國經濟方面，美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟前景大致樂觀，但正密切關注新型冠狀病毒疫情發展，將可能破壞中國經濟，並且對其他經濟體帶來溢出效應。他稱，貿易不穩定情況剛改善，又出現新肺炎疫情這個重大威脅，惟相信美國經濟有能力抵抗這些全球性不利因素，揚言經過2019年連串減息行動後，現時貨幣政策定位良好。

美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，全球貿易政策不確定情況已經減退，但須觀望製造業能否好轉。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)亦稱，新肺炎疫情很可能打擊中國經濟，但對美國經濟的衝擊力仍有待觀察，倘若真的嚴重威脅美國經濟，相信貨幣政策也會作出回應。

中國肺炎疫情新增病例有初步放緩跡象，緩解了需求疑慮，抵消美國上周原油庫存增加的不利息，油價漲逾1%。紐約原油期貨現時每桶報50.7美元，漲0.76美元或1.52%；倫敦布蘭特期油報55.15美元，漲1.14美元或2.11%。

美國能源資訊局將公布數據，市場預料原油庫存上升230萬桶，汽油與精煉油庫存分別升70萬桶與減少90萬桶。