國際財經

由於內地新冠肺炎新增確診個案有放緩跡象，加上聯儲局主席鮑威爾在國會證詞中表明，對美國經濟前景樂觀，刺激美股連續第二天創新高，三大指數即市齊破頂，標指及納指亦創下收市新高。

標指升見3375點新高，升幅為0.70%；納指一度漲至9714點高位，升幅為0.89%；收市分別上揚0.17%和0.11%，報3357點和9638點。道指最多升138點，高見29415點；收市反覆倒跌不足1點，報29276點；尾段最多曾挫66點，盤中低見29210點。晶片股英特爾高收1.54%，為升幅最大道指成分股；電訊營運商Verizon下滑2.57%，為表現最差道指成分股；微軟都回吐超過2%。

貨幣政策定位現仍合適

部分華爾街好友擔心如果肺炎疫情惡化，將拖累股市大幅回調，但全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)認為，金融市場對新冠肺炎反應過大，相信影響只屬暫時性，即使股市回落，最終也會反彈。

鮑威爾周二到眾議院金融服務委員會就經濟情況進行半年一度作證時說，儲局正「密切監視」疫情對中國及全球經濟的影響。他稱，貿易不穩定情況剛改善，又出現新冠肺炎這個重大威脅，惟相信美國經濟有能力抵抗這些全球性不利因素，揚言經過2019年連串減息行動後，現時貨幣政策定位良好。

鮑威爾補充，經濟正「適度」(moderate)增長，勞工市場及家庭支出等基本因素仍然「穩健」，只要經濟數據表現與前景預期相符，目前的貨幣政策立場將繼續適用。他又提到回購操作，強調是技術性措施，絕對不會被列為貨幣政策工具。

歐洲市場方面，泛歐Stoxx 600指數一度漲至429.02的歷史新高，之後升勢稍斂，報428.48，升0.9%。所有板塊均向上。三大股市造好，德股升0.99%，英股上揚0.71%，法股漲0.65%。亞股企穩，MSCI亞太指數(不計日本)升0.91%，日股假期休市一天。

需求減少憂慮降 布油漲逾1%

美元兌歐羅最高報1.0892美元，是去年10月以來最高水平，美市尾段倒跌0.06%，至1.0918。美滙指數偏軟報98.75，美元兌日圓持穩報109.78日圓。紐約期金收市跌0.6%，每盎斯報1570.1美元。

投資者對需求前景的憂慮下降，推動油價向上，紐約期油升0.8%，每桶收報49.94美元，布蘭特期油漲1.4%，收報54.01美元。