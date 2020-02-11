國際財經

市場對新冠肺炎疫情的憂慮略為紓緩，美國股市周二上揚，國際油價由逾一年低位攀升。不過，美國下調油價預測，限制了油價升勢。

紐約3月期油收市升37美仙或0.8%，每桶報49.94美元。倫敦布蘭特4月期油收市升74美仙或1.4%，每桶報54.01美元。

SIA Wealth Management首席策略師Colin Cieszynski表示，雖然新冠肺炎確診人數與死亡人數續升，但增幅有所放緩，市場揣測疫情有受控可能，對疫情的憂慮減退，有利油價表現。中國政府已因應疫情公布財政刺激政策，也有利紓緩市場對經濟的擔心。

另外，交易商仍在評估俄羅斯會否支持石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)技術專家組提出的每日增加減產60萬桶建議，暫時未有定案。

此前，美國能源資訊局(EIA)發表月報，調低紐約油價今年預測平均值6%，至每桶55.71美元，布蘭特油價預測值則被調低5.5%，至61.25美元；美國平均日產量預測值為1320萬桶，降幅為0.8%；2021年預測值則降1.1%，至1356萬桶。消息不利油價。

市場也關注EIA周三公布的上周美國庫存數據。分析員預測，EIA將公布上周原油庫存增加213萬桶，汽油與精煉油庫存分別升70萬桶與下跌90萬桶。