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今日 03:31 國際財經

避險情緒降溫 國際金價5日來首跌

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中國新冠肺炎疫情擴散程度呈現放緩，有助市場憂慮降溫，加上美國股市呈強，避險資金從金市流走，國際金價周二回落，為5個交易天以來首度下滑。

紐約4月期金收市跌9.4美元或0.6%，每盎斯報1570.10美元。3月期銀收市跌18.8美仙或1.1%，每盎斯報17.597美元。

Zaner Metals認為，根據中國公布的疫情報告，確診人數與死亡數字增長放緩，中國經濟受損程度可能受控，令到市場對經濟前景的困擾降溫，資金流出避險產品，美國債券孳息率則回升，美滙輕微下滑，金價受壓。

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