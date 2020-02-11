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加拿大去年對中國出口貨值下滑16%。有分析認為，一旦渥太華政府跟隨美國禁止華為參與5G建設，以及加拿大法庭在華為副董事長孟晚舟引渡案作出不利判決，加拿大對華出口跌勢勢將惡化。

加拿大統計局公布，去年加方對華出口總值為244億加元，較前一年度291億加元跌16%，是2014年以來首度錄得回落。

加拿大根據美國要求，於2018年12月在溫哥華拘捕於機場過境的孟晚舟，並展開引渡她到美國受審的聆訊。中國其後拘捕兩名加國公民，並禁止部分加拿大農產品出口至中國。

專門從事貿易訴訟事務的MAAW Law律師行律師Mark Warner表示，如果加拿大繼續孟晚舟的引渡聆訊，以及禁止華為參與5G項目，加國出口至中國的貿易額難以寄望回升。孟晚舟的首階段引渡聆訊在上月進行。法官暫未有裁決。

Peterson Institute for International Economics高級學者Gary Hufbauer相信，除了孟晚舟事件與華為參與5G等問題外，其他因素也可能導致加拿大對華出口額急跌。他認同，如果加拿大仍然不願意放過孟晚舟，又禁止華為參與5G，情況將變得更壞。

國際貿易法律事務所Dickinson Wright律師Dan Ujczo相信，孟晚舟事件只是中美加三國角力的一環，中美兩國簽訂首階段貿易協議，對加國對華出口也有不利影響，因為協議要求中方購買更多美國農產品，中國內部債務問題與最近爆發的新冠狀肺炎疫情，也可能衝擊加國對華的出口表現。