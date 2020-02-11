國際財經

美國地方法院法官Victor Marrero否決多個州政府提出的呈請，為兩大電訊商T-Mobile US與Sprint合併掃除重要障礙。

消息公布後，美國第三大流動通訊商T-Mobile股價即市曾急升11%，第四大流動通訊商Sprint則升逾74%。

獲到法官批准後，兩間公司的合併障礙已暫時清除，聯邦政府早前也已批准有關計劃。兩間公司表示，將盡快完成合併程序。

不過，參與訴訟的紐約州總檢察官表示，考慮就法院的裁決提出上訴。另一名參與訴訟的加州總檢察官也表示，將抗爭到底。