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今日 01:06 國際財經

T-Mobile-Sprint合併獲法官批准

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美國地方法院法官Victor Marrero否決多個州政府提出的呈請，為兩大電訊商T-Mobile US與Sprint合併掃除重要障礙。

消息公布後，美國第三大流動通訊商T-Mobile股價即市曾急升11%，第四大流動通訊商Sprint則升逾74%。

獲到法官批准後，兩間公司的合併障礙已暫時清除，聯邦政府早前也已批准有關計劃。兩間公司表示，將盡快完成合併程序。

不過，參與訴訟的紐約州總檢察官表示，考慮就法院的裁決提出上訴。另一名參與訴訟的加州總檢察官也表示，將抗爭到底。

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