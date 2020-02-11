今日 23:26
國際財經
美國勞工部統計局公布，美國去年12月職位空缺降至642.3萬個，市場預期為692.5萬個。
期內，職位空缺率為4%，去年11月為4.3%。
豪宅群起劈售 低市價10%無人吼
今日信報
青衣康美樓爆第二宗確診 07室居民全疏散
紀曉風
｜
今日信報
【信報月刊】中國樓市「三穩」 「房住不炒…
富不過三代vs十世使唔晒
畢老林
｜
今日信報
【信報月刊】理工大學：創新樓如敗北之旗
Will China learn a lesson amid the outcry over a doctor’s death?
Frank Ching｜ EJ Insight
戴口罩的皮膚問題
侯鈞翔醫生｜ 信健康
中國疫情為特朗普助選
王良享
｜
財富管理
阿里巴巴傳被排除港股通外
香港財經 ｜ 今日 11:50
【盤房來料】阿里暫未納入港股通 入圍屬遲早問題
即巿股評 ｜ 今日 13:12
屯院據悉新增初步確診個案 無外遊紀錄
時事脈搏 ｜ 今日 12:46
鍾南山:疫情高峰應本月中下旬出現
時事脈搏 ｜ 今日 17:51
香港電視擬折讓最多14%配股籌逾4.1億
港股直擊 ｜ 今日 18:44
外派僱員宜居城市 香港排名急跌
香港財經 ｜ 今日 15:37
南韓明日起將港澳列為疫區
時事脈搏 ｜ 今日 13:41
亞馬遜正儲備中國製造產品
國際財經 ｜ 今日 12:35
鍾南山:部分省份改善 疫情或在4月結束
時事脈搏 ｜ 今日 20:43
美國取消對中印等多國世貿補貼優惠待遇
國際財經 ｜ 今日 11:56
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞