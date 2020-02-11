國際財經

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，貨幣政策並非成為唯一的選項，央行的寬鬆措施持續時間愈長，產生更明顯副作用的風險會愈大。

她指出，歐洲央行完全意識到，低利率環境會影響儲蓄收入、資產估值、風險承受力及房價水平。歐洲央行正在密切監視可能的負面影響，以確保它們不會蓋過央行其他措施對信貸條件，創造就業機會和工資收入的提振作用。

拉加德又稱，氣候變化影響央行進行貨幣操作的背景。因此，央行愈來愈需要在中央銀行的政策和操作中考慮這些影響。