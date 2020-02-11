國際財經

中國新冠肺炎疫情新增確診數字回落，市場憧憬疫情對經濟影響有限，但亦關注聯儲局主席鮑威爾稍後的發言，歐洲股市中段上升。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7501點，升54點或0.73%；德國DAX指數報13588點，升94點或0.7%；法國CAC 40指數報6042點，升26點或0.44%；意大利富時MIB指數報24611點，升103點或0.42%。

道指期貨暫報29309點，升64點。

新型冠狀病毒疫情繼續於中國擴大，但內地確診病例新增數字回落至少於2500宗。世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞表示，新型冠狀病毒疫情爆發對全球其他地區構成非常嚴重威脅，呼籲分享病毒樣本及加速研發藥物及疫苗。

數據方面，英國去年第四季GDP按年增長1.1%，預期為增長0.8%，創2018年第一季以來最小按年增幅。去年GDP增長1.4%，2018年為增長1.3%。去年12月GDP按年增長1.2%，預期為增長1.1%。另外，英國去年12月全球商品貿易順差為8.45億英鎊，預期為逆差100億英鎊。

另外，聯儲局主席鮑威爾將分別在周二與周三出席美國國會眾議院與參議院委員會作證。雖然這是每年慣例的兩次作證之一，但是在新型冠狀病毒肺炎肆虐情況下，鮑威爾如何評估疫情對於美國經濟的影響，以及貨幣政策的衝擊，仍然是投資者關注焦點。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報50.19美元，升0.62美元或1.25%；倫敦布蘭特期油現報53.99美元，漲0.72美元或1.35%。