國際財經 即巿股評

上周美國公布多項經濟數據，其中大部分數據包括1月ISM製造業及非製造業指數、製造業採購經理指數(PMI)、非農就業人口等皆高於市埸預期，加上美國10年期國債息率亦於一周內大漲近20基點至1.686%，帶動美滙指數上周連升5日，美元/日圓亦受帶動連升4日，並於上周五(2月7日)升至逾兩周新高109.99，距離重要關口110僅一步之遙。

雖然美元/日圓很快受到獲利盤打壓而掉頭回落至109.50附近，但美國聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）於周一（2月10日）表示美國失業率水平低，通脹逐漸升至目標水平，對美國經濟前景十分樂觀，令美滙指數延續漲勢，美元/日圓亦升至109.90，再次測試110關口水平。

值得留意的是，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於今明兩晚11點分別到眾議院及參議院就半年度貨幣政策發表證詞，若其證詞內容透露鴿派或鷹派的傾向，或會為金融市場帶來巨大影響。數據方面則需要留意周四（2月13日）及周五（2月14日）21:30將分別公布美國1月消費物價指數（CPI）及美國1月零售銷售數據。

技術分析方面，美元/日圓自去年9月以來一直反覆向上，並於日線圖形成上升通道，雖然滙價於1月17日升至近8個月高位110.26後大幅回落，但跌至上升通道底部108.28後重拾升軌，目前匯價再度逼近110關口。近期美國經濟數據顯著向好，若鮑威爾的講話沒有偏向鴿派，後市美元/日圓很大機會繼續向上測試1月高位110.26，甚至是強勁阻力區110.40/50水平。

交易策略方面，我們根據2月3日策略於109.20建立的美元/日圓沽盤（下望107.80，升穿109.50止損）已於109.50平倉，虧損30點。短期內待美元/日圓回升至110.30-110.50區域沽出，下望108.80，升穿110.80止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供