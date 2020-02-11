國際財經

新冠肺炎疫情持續肆虐，但中國昨日新增確診數字回落，市場憧憬疫情對經濟影響有限，並關注聯儲局主席鮑威爾發言，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7517點，升70點或0.94%；德國DAX指數報13623點，升129點或0.96%；法國CAC 40指數報6056點，升40點或0.68%；意大利富時MIB指數報24683點，升175點或0.72%。

道指期貨暫報29317點，升72點。

新型冠狀病毒疫情繼續於中國擴大，但內地確診病例新增數字回落至少於2500宗。國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒肺炎確診病例新增2478宗，累計宗數增加至4.26萬宗，死亡人數升至1016名。

美國費城儲備銀行總裁哈克(Patrick Harker)表示，聯儲局正監察新冠肺炎疫情的影響，暫時看不到要採取行動的迫切性。三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)指，新冠肺炎疫情對美國經濟影響有限。至於全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧(Ray Dalio)亦說，疫情對市場的影響被誇大，而且相關影響可能是短暫。

另外，聯儲局主席鮑威爾將分別在周二與周三出席美國國會眾議院與參議院委員會作證。雖然這是每年慣例的兩次作證之一，但是在新型冠狀病毒肺炎肆虐情況下，鮑威爾如何評估疫情對於美國經濟的影響，以及貨幣政策的衝擊，仍然是投資者關注焦點。一般相信，鮑威爾將維持原有貨幣政策觀點不變，重申一段時間內不會加減息率，但會密切注視疫情的影響。

石油出口國組織(OPEC)成員國仍在就延長減產計劃的建議，與非OPEC產油國進行協商。油價在上日大挫後，今日反彈1%。紐約原油期貨在上日跌1.5%後，現時每桶報50.04美元，升0.48美元或0.97%；倫敦布蘭特期油亦扭轉昨日挫2.2%的頹勢，現報53.83美元，漲0.56美元或1.05%。