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今日 12:03 國際財經

特朗普再轟聯儲局加息太快減息太慢

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美國總統特朗普再度向聯儲局主席鮑威爾發炮，批評聯儲局加息太快、減息太慢。

特朗普接受霍士商業頻道訪問時，表明對鮑威爾感到不滿意，稱聯儲局的職位非常重要，但對方讓他失望。

特朗普指出，美國經濟表現出色，但本來可以更加好，而現在的利率應該要更低。總之，他對整體情況不滿意。

鮑威爾將於周二和周三分別到眾議院和參議院，就經濟狀況進行半年一度作證，市場將密切關注他對新冠肺炎疫情潛在影響的看法。儘管聯儲局並未預期今年會減息，市場已經開始預測今年至少會減息一次。

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