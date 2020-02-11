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三星電子將於香港時間2月12日凌晨3時在美國舉行Galaxy新品發布會，發布旗艦新機Galaxy S20系列和摺疊屏手機Galaxy Z Flip。

韓聯社報道，三星每年2月和8月會舉辦兩次新品發布會，公布Galaxy旗艦系列新品。是次發布會將由主管三星電子IM無線事業部的新任社長盧泰文負責，Google已透露會參加活動。

預期這次將發布Galaxy S20系列的Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra的3款機型，料分別採用6.3英吋、6.7英吋和6.9英吋屏幕。

至於呈貝殼形的Galaxy Z Flip為市場焦點，手機採用中間對摺方式，打開後的OLED屏幕為6.7英吋，縱橫比為22:9，可在70至110度的角度之間自由打開。打開和摺疊後的厚度分別為7.2毫米和15.3至17.3毫米。新機後置1200萬超廣角雙攝，前置1000萬像素，備有黑色和紫色，由美國服飾品牌Thom Browne參與設計。

Galaxy S20系列將於本月20至26日在南韓預售，3月6日上市，售價或介乎120萬至160萬韓圜，在韓只售5G版本。Galaxy Z Flip預計14日上市，定價約160萬韓圜。