國際財經

環球的肺炎疫情續困擾市場，美股連續第二個交易日低開，其後輾轉向上，道指一度倒升175點，納指則受惠科技股造好，與標指齊破頂，創即市新高及收市新高。亞歐股普遍受壓。

道指周一低開106點，其後扭跌為升，並緊貼全日高位收市漲174點；標指反覆回揚0.73%，按整數點計算，以全日最高3352點收市。納指表現較佳，收市升1.13%，按整數點計算，也以全日最高9628點收市；亞馬遜股價升2.63%，創新高突破2100美元水平，Netflix和Google母公司Alphabet分別漲1.17%及2%。

歐洲股市偏軟，泛歐Stoxx 600指數倒升0.07%，英法德三大股市跌幅介乎0.15%至0.27%。MSCI亞太指數（不計日本）跌0.4%，日經平均指數低收0.6%，韓股也跌0.5%。

紐約期油跌穿50美元關

美國聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，目前的利率政策應該有助於支持經濟保持溫和增長，現時失業率將繼續保持在50年來最低水平。

高盛報告指出，肺炎疫情對經濟的影響有限，雖然美國首季經濟增長估計因此減少0.5個百分點，但隨後兩季應該可收復失地，建議投資者留意周期股和價值股。

美元向好，兌歐羅一度攀至1.0909美元的超過4個月高位，尾段仍緊貼盤中高位，上揚0.34%。美滙指數攀升0.18%，報98.86。日圓有避險需求支持，仍反覆窄位偏軟，兌美元跌0.03%，報109.76日圓。

投資者對疫情的憂慮情緒推動金價連續第四天向上。紐約期金收市升0.4%，每盎斯報1579.5美元。

紐約期油跌穿50美元關，收市每桶報49.57美元，下滑1.5%；布蘭特期油挫2.2%，每桶收報53.27美元。有跡象顯示，雖然全球供過於求的情況加劇，但石油出口國組織（OPEC）及成員國未必舉行外界盛傳的緊急會議。