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今日 03:33 國際財經

三藩市聯儲總裁:應容許通脹高於局方指標

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美國三藩市聯儲銀行總裁戴利(Mary Daly)表示，人口老化導致全球經濟增長放緩，以及全球化發展，都令到物價升勢受抑制，聯儲局宜容許通脹高於局方指標水平

戴利即將在愛爾蘭出席活動，她在演說稿中認為，在今天的經濟情況下，聯儲局對通脹應該有新思維，包括容許通脹高於硬指標，或者改為平均通脹目標。聯儲局正進行政策框架的檢討，通脹指標是其中一項須檢討的政策。

戴利又認為，因應基準利率與通脹現時處於低水平，下一次遇上經濟低潮時，以貨幣政策刺激經濟將有其局限性，財政政策屆時可能需承擔更重要角色。

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