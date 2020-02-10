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今日 03:22 國際財經

高文浩:英國將設邊境關卡 檢查歐盟進口貨

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主持脫歐事務的英國蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩(Michael Gove)表示，英國計劃在今年底脫歐過渡期後，於邊境設立關卡處理歐盟進口貨。

英國在1月31日正式脫離歐盟，雙方同意為期11個月的過渡期安排，直至今年底為止，期內商討達成雙邊貿易協議。

根據英國政府周一公布高文浩將於較後時間發表的演說，他指英國將離開歐盟關稅同盟，因此設立邊境關卡檢查歐盟貨品屬必須，但英國對待歐盟與其他進口貨的態度一視同仁，是為確保一旦雙方無法達成貿易協議時，商界有足夠的時間適應。

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