美國民主黨發動對總統特朗普濫權及妨礙國會的兩項彈劾條款,上周三(5日)在執政共和黨控制的參議院遭否決。特朗普於白宮觀看參議院表決直播後,隨即貼文狠批唯一倒戈的共和黨參議員羅姆尼(Mitt Romney)「滑頭、鬼祟」,是「民主黨秘密資產」。

其實,事前根本沒有人會相信可以在參議院取得三分二贊成票通過彈劾,甚至特朗普於表決前一日的國情咨文內,亦隻字不提事件,可見他也很有信心逃過被轟下台之劫。

特朗普按傳統在國會大樓的眾議院廳堂發表國情咨文,題為「偉大的美國重臨」(The Great American Comeback),演說全長約78分鐘。特朗普首先與國民「分享」入主白宮3年以來經濟上取得的非凡成就(share the incredible results), 然後詳述他為就業市場創造了以百萬計職位,股市在他任內飆升70%,相等於國家增加12萬億美元的財富,誇口成績超乎任何人想像(transcending anything anyone believed was possible)。有統計指出,特朗普僅僅吹噓他為美國經濟的「貢獻」便用了差不多20分鐘。

總統在國情咨文捧自己場原本無可厚非,惟這次演說發生一段異乎尋常的小插曲。在特朗普宣讀國情咨文之前,先與講台後幾位官員握手,但民主黨籍的眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)伸手準備和特朗普相握時,他卻視若無睹「掂行掂過」逕自轉身到講台發言,佩洛西於總統讀畢即怒容滿面撕爛國情咨文文稿。

特朗普在全國甚至環球直播下依然毫不掩飾對發動彈劾「主將」佩洛西的怒意,顯見他是喜怒皆形於色的性情中人,那麼他在國情咨文提到目前與中國及國家主席習近平的關係歷來最好,相信很大程度屬肺腑之言。沿此演繹,中美今年1月簽署的第一階段貿易協議,未來應朝着正面發展。

另一方面,特朗普經常把美股表現作為競逐連任的其中一個賣點,估計在11月大選前,他將費盡全力不讓美股「牛變熊」(指數由歷史高位下滑逾兩成)。

回說港股,周一恒指低開312點,迅即挫至27044點喘定,並於早段造出27314點的全日高位,收報27241點,跌162點(0.6%)。

恒指過去3個交易日都企穩10天線上收市,短期技術走勢確認改善。此外,股價高於50天線股份比率的中線市寬也繼續在支持區30%至40%底部附近爭持,代表整體大市中線市底仍屬超賣。

值得一提的是,港股短線市寬(3天線高於18天線股份比率)已連續兩日與恒指呈「牛背馳」,有利後市表現。

然而,附【圖】所見,恒指上周初開始一連4個交易日反彈,已累積1181點(4.48%)升幅,估計短期會在26900點至27200點的成交量密集區內整固後,才有力挑戰50天線阻力。

信報投資研究部

