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今日 18:43 國際財經

憂疫情拖累經濟 歐股中段續跌

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市場續憂慮全球經濟受新型肺炎疫情拖累，加上關注美國總統特朗普即將公布的《財政預算案》，歐洲股市中段持續下滑。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7431點，跌35點或0.48%；德國DAX指數報13457點，跌57點或0.42%；法國CAC 40指數報6002點，跌27點或0.45%；意大利富時MIB指數報24446點，跌31點或0.13%。

道指期貨暫報28991點，跌53點。

新型冠狀病毒肺炎持續擴散。國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增3062宗，累計宗數增加至4.02萬宗，死亡人數升至908名。

中國商務部表示，正在密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情可能對外貿產生的影響，並強調沒有理由採取對國際貿易進行干預的措施，希望各國充分顯示團結與合作，共同努力，戰勝這場疫情，為國際貿易的正常開展創造便利條件。

美國聯儲局表示，中國新型肺炎疫情是美國金融體系面對的近期威脅，稱中國企業與金融體系的脆弱性，可能使中國難以承受疫情衝擊；中國經濟規模龐大，一旦出現問題，首先遭殃的將是亞洲國家，其次是美國以致全球市場。白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)亦表示，新型肺炎疫情爆發，「將傷害中國，會對中國造成極大的傷害」。

油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報49.97美元，跌0.35美元或0.7%；倫敦布蘭特期油報54.12美元，跌0.35美元或0.64%。 

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