國際財經 即巿股評

儘管今年初國際油價受中東局勢惡化影響大漲，但其後中國因應新型冠狀病毒疫情迅速蔓延而一再延長春節假期，導致中國大量工廠停工並大幅減低原油需求，油價自此一落千丈。紐約期油從1月8日高位65.62美元開始下跌，直至上周二 （2月4日）已跌至49.33美元，近一個月以來下跌幅度逾16美元（24.8%），並刷新自去年1月以來的逾一年新低。美元/加元受油價大跌帶動，自1月29日起曾連升四日，並於上周五（2月7日）升至1.3318，刷新去年11月以來的逾兩個月高位。

雖然上周五（2月7日）晚上加拿大公布的1月就業人數增加3.45萬人，高於市埸預期增加1.75萬人，美元/加元一度走軟40點，但同時公佈的美國1月非農就業人口亦同樣超出市埸預期，抵消掉加拿大良好數據的影響。美元/加元很快便收復所有跌幅，今日（2月10日）匯價暫時於1.3286至1.3310之間窄幅徘徊。

值得留意的是，美國將於周四（2月13日）及周五（2月14日）21:30分別公佈1月消費物價指數（CPI）及1月零售銷售數據，屆時或會影響美元/加元走勢。另外，投資者亦需留意油價走勢，若其反彈，有很大機會拖累美元/加元自高位回落。

技術分析方面， 美元/加元年初以來自逾1年低位1.2949大漲300點至1.3318，刷新逾兩個月新高。但滙價目前已接近1.3330阻力（由2019年5月31日高位1.3561至2019年12月31日低位1.2949下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平），後市繼續上升的空間不大，未來滙價很大機會出現回吐，下試上升通道底部1.3200或1.3180（從1.2949至1.3318上升浪的38.2%斐波那契回吐水平），甚至1.3100關口。

交易策略方面，我們根據1月23日策略於1.3200建立的美元/加元沽盤（下望1.3060，升穿1.3230止損）已於1.3230平倉，虧損30點。短期內待美元/加元回升至1.3310-1.3330區域沽出，下望1.3180，升穿1.3360止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供