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今日 17:09 國際財經

現代汽車在韓工廠明部分復工

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受內地部件供應影響而暫時停產的南韓現代汽車，將於明日起恢復部分生產，但要完全恢復生產尚須一段時間。

現代汽車表示，南韓蔚山第二工廠將於周二開工。繼蔚山第二工廠之後，蔚山第四工廠和第五工廠周三將各有一條生產線將恢復生產，其餘生產線還須看中國工廠的情況再做決定。

現代汽車原本期待以此為始，周三起國內所有工廠可以重啟，但由於來自中國的零部件供應尚未到位，能否重啟生產還存在不確定性。

目前，南韓車企線束零件有87%來自中國，現代汽車正在尋求其他供應源，以實現零部件供應多元化。

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