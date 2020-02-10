國際財經

全球經濟受新型肺炎疫情拖累的憂慮繼續主導大市，投資者關注美國總統特朗普即將公布的財政預算案，歐洲股市早段受壓。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7448點，跌18點或0.25%；德國DAX指數報13492點，跌21點或0.16%；法國CAC 40指數報6012點，跌17點或0.28%；意大利富時MIB指數報24443點，跌34點或0.14%。

道指期貨暫報29056點，升12點。

新型冠狀病毒肺炎持續擴散。國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增3062宗，累計宗數增加至4.02萬宗，死亡人數升至908名。今日是北京政府要求內地工廠與零售店推遲農曆年假後的重開日子。部分已經公布繼續停業，但部分則會重開。重開及疫情事件對中國經濟前景有很大關連，情況令人關注。

美國聯儲局表示，中國新型肺炎疫情是美國金融體系面對的近期威脅，稱中國企業與金融體系的脆弱性，可能使中國難以承受疫情衝擊；中國經濟規模龐大，一旦出現問題，首先遭殃的將是亞洲國家，其次是美國以致全球市場。白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)亦表示，新型肺炎疫情爆發，「將傷害中國，會對中國造成極大的傷害」。

評級機構標準普爾早前已因應新型冠狀病毒疫情爆發，將中國今年本地生產總值(GDP)增長預測，由5.7%下調至5%，又預料中國第一季線下零售將會下跌，但線上銷售活動可能避免總體零售額出現空前下滑，幫助中國避過收縮。

《華爾街日報》報道，美國總統特朗普周一公布總值4.8萬億美元2021年度財政預算案，將包括削減社會安全網保障計劃的撥款與增加軍費開支。報道引述美國官員稱，預算將提出增加軍費0.3%至7405億美元，而非軍事開支則減少5%至5900億美元。有關數額低於國會與特朗普政府去年夏天訂下的兩年預算水平。

油價下跌，因新型冠狀病毒疫情打擊全球最大石油進口國中國的需求，引發對於供應過剩的擔憂。紐約原油期貨現時每桶報50.11美元，跌0.21美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報54.3美元，跌0.17美元或0.31%。