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外媒報道，南韓大型企業LG集團出售旗下北京雙子式商廈，作價1.37萬億韓圜(近90億港元)，買家為新加坡政府投資公司(GIC)旗下RECO Changan Private。

該兩幢商廈位於北京朝陽區，均樓高31層，LG集團於2005年斥資4億美元興建。

LG表示，全球經濟不確定，是次出售資產是要確保流動性，為未來增長提供資金；預計有關交易交易將不晚於4月完成。

另外，韓媒報道，LG集團旗下LG電子、LG化學和LG國際，將出售持有上述商廈的LG控股香港的股份。