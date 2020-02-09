國際財經

德國《商報》(Handelsblatt)引述消息人士稱，製造豪華名車平治(奔馳)品牌而聞名的戴姆勒(Daimler)計劃裁減1.5萬僱員，以削減成本。

該公司去年11月披露，有意於2022年底前裁減至少1萬僱員，以削減14億歐羅成本。不過，根據《商報》報道，戴姆勒可能大幅增加被裁員工數量。消息人士表示，戴姆勒將於周二公布年度計劃時一併披露較原先為高的裁員人數。同時，集團行政總裁 Ola Kaellenius屆時將可能公布，減少對非核心及有虧損項目的投資。

戴姆勒拒評上述消息。