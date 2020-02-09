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中國駐英大使劉曉明表示，英國首相約翰遜內閣的部分高級閣員尋求阻止華為參與當地5G網絡開發，是政治迫害的一種方式。

較早時，約翰遜政府決定，容許華為有限度參與5G發展。其後，包括部分內閣高級部長的一批國會議員發表公開信，對於有關決定感到不滿，認為須全面禁止華為參與。

劉曉明接受英國廣播公司訪問時指，有關建議是錯誤的，屬於政治迫害的一種方式。華為是一間私營企業，與中國政府無關，而它唯一的問題是一間中國企業。

他又表示，歡迎英國政府的決定，但不是百分百滿意，因為仍限制華為的參與。