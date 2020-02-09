國際財經

新冠肺炎疫情衝擊下，美國股市上周低收。展望本周，專家預期，疫情發展仍然是最主要的市場焦點，其次是聯儲局主席鮑威爾出席國會的演說；另美國經濟數據與藍籌上季財報也不容忽視。

作為首個焦點，根據國家衞生部周日數字，感染新冠肺炎而死亡的人數已超過沙士疫情，達致813人。周一是中央政府要求內地工廠與零售店推遲農曆年假後的重開日子。部分已經公布繼續停業，但部分則會重開。重開及疫情事件對中國經濟前景有很大關連，情況令人關注。

第二個焦點，是鮑威爾分別在周二與周三出席美國國會眾議院與參議院委員會作證。雖然這是每年慣例的兩次作證之一，但是在新冠肺炎肆虐情況下，鮑威爾如何評估疫情對於美國經濟的影響，以及貨幣政策的衝擊，仍然是投資者關注焦點。

一般相信，鮑威爾將維持原有貨幣政策觀點不變，重申一段時間內不會加減息率，但會密切注視疫情的影響。

第三個焦點，是美國周四公布、反映通脹的上月消費物價指數。經濟師預期，美國上月消費物價指數將按月升0.2%，按年升2.5%，撇除食物與能源後的核心消費物價指數則分別升0.2%與2.2%。如果物價升幅超過預期，聯儲局可能有加息壓力；相反則可能要減息推動通脹上升。

第四個焦點，是美國周五公布的上月零售銷貨值。市場估計，零售額將按月升0.3%，與12月相同；撇除汽車銷售後的零售額同樣升0.3%。

第五個焦點，是到了最後階段的藍籌業績期。本周，68間標準普爾500指數成分股公布上季財報。值得注意的企業，周一有愛力根藥廠(Allegan)與家居裝修用品零售巨擘Loew’s；周二有召車軟件商Lyft、運動鞋集團Under Armour、二手汽車銷售集團AutoNation、希爾頓酒店、孩之寶玩具、Dominion能源，以及半導體製造商Lattice；周三有CVS Health藥房、網購集團Shopify、思科、應用材料、CyberArk、CME、Barrick Gold、Teva藥廠與美高梅；周四有阿里巴巴、晶片商Nvidia、百事、卡夫亨氏、Roku、AIG、Expedia、美泰玩具、Wyndham酒店；周五有Canopy Growth與 Newell Brands等。