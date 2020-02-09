熱門：

今日 16:57 中國財經 國際財經

鴻海工廠復工計劃傳被中國政府叫停

放大圖片

《日經新聞》引述多名消息人士報道，蘋果公司主要生產合作夥伴鴻海旗下的中國工廠，計劃於周一(10日)逐步恢復生產，惟在中國政府干預後，工廠復工計劃已被叫停。

消息稱，有關決定是出於對新型冠狀病毒肺炎疫情的擔憂，公共衞生專家檢查後，已通知鴻海的深圳工廠面臨高感染風險，不適合復工。而鴻海的主要iPhone生產基地鄭州工廠，亦已取消了周一復工的計劃。

鴻海表示，會遵照地方政府的建議，正與地方政府合作，為員工安全返回工作崗位做必要的準備，公司暫未收到客戶關於提早恢復生產的要求。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads