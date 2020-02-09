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《日經新聞》引述多名消息人士報道，蘋果公司主要生產合作夥伴鴻海旗下的中國工廠，計劃於周一(10日)逐步恢復生產，惟在中國政府干預後，工廠復工計劃已被叫停。

消息稱，有關決定是出於對新型冠狀病毒肺炎疫情的擔憂，公共衞生專家檢查後，已通知鴻海的深圳工廠面臨高感染風險，不適合復工。而鴻海的主要iPhone生產基地鄭州工廠，亦已取消了周一復工的計劃。

鴻海表示，會遵照地方政府的建議，正與地方政府合作，為員工安全返回工作崗位做必要的準備，公司暫未收到客戶關於提早恢復生產的要求。