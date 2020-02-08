國際財經

加拿大統計局公布，1月新增職位3.45萬個，優於預期的1.5萬個，失業率由上一個月的5.6%，降至5.5%。

根據報告，1月新增職位近乎全屬全職職位。

道明證券首席加拿大策略師Andrew Kelvin表示，數據較市場預期佳，但只反映一個月情況，加拿大央行或重視其他數據，作為調整利率的指示。

Bank of Montreal首席經濟師Doug Porter認為，數據反映加拿大經濟良好，央行可能推遲減息步伐。他又指出，平均時薪按年升幅為4.2%，反映存在通脹壓力。