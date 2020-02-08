國際財經

投資者對肺炎疫情打擊環球經濟的憂慮重燃，蓋過了美國非農業職位增長遠勝預期的好消息，全球股市回軟，美股道指結束4連升的勢頭，周五曾下挫322點，即市低見29056點。

美新職位增22.5萬超預期

道指收市仍跌277點或0.94%，報29102點。標指下滑0.54%，收報3327點。納指也回落0.54%，收報9520點。能源、科技板塊分別跌0.75%和0.98%；Caterpillar股價重挫2.83%，為表現最差的道指成分股；英特爾回落1.59%，蘋果和高盛的跌幅都超過1%。本周累計，道指漲3%，標指升3.2%，納指上揚4%。

泛歐Stoxx 600指數偏軟，英法德三大股市跌0.1%至0.5%左右。除了疫情因素拖累，瑞信行政總裁譚天忠(Tidjane Thiam)下台的消息也對股市不利。

中國周五表示延遲公布原定當天發布的1月份貿易數字，影響市場情緒，導致大部分亞股向下，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.7%，日股低收0.2%。

美國非農業職位1月增加22.5萬個，遠高於市場預期的15.8萬個，其中建築業職位在1月增加了4.4萬個，是2019年1月以來最大的增幅。

德工業數據差 歐羅軟

失業率升至3.6%，因為勞工參與率增加0.2個百分點，至63.4%，是2013年6月以來最高，分析師本來預期失業率維持在3.5%這個逾50年低位。平均時薪按年增加3.1%，至28.44美元，幅度比市場預期的3%為大，意味平均時薪升幅連續第18個月處於3%以上水平，每周平均工時保持在34.3小時。

德國12月份工業生產錄得10年來最大跌幅，致使歐羅跌至去年10月以來最低水平，兌美元低見1.0943美元，尾段仍維持低迷。日圓有避險需求支持，兌美元升0.2%，報109.78日圓；美滙指數升0.2%，報98.69。

紐約期金先跌後升，收市漲3.4美元或0.2%，每盎斯報1573.4美元，但全周仍然下跌0.9%。

此外，俄羅斯指出，需要更多時間考慮是否接受石油出口國組織(OPEC)進一步減產的建議，消息觸發油價下挫，紐約期油跌1.2%，每桶收報50.32美元；布蘭特期油下滑0.8%，報54.47美元。