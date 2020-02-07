國際財經

美國失業率回升，加上新型肺炎疫情持續擴散，或拖累中國經濟增長，並影響美國及全球經濟表現，美股周五由紀錄高位回落，道指踏入尾段跌幅擴大至超過300點。

截至本港時間凌晨約3時07分，道指報29084點，跌294點或1%；稍早時曾下跌302點，盤中暫時低見29077點。

標普500指數報3331點，跌14點或0.44%；納指報9514點，跌57點或0.60%。

工業股表現疲弱

工業股表現差，多元化工產品集團陶氏(DOW)股價下滑2.92%，暫時為跌幅最大的道指成分股；Caterpillar下挫2.83%，3M都回落1.87%，波音則倒退1.59%。金融股高盛跌1.62%，科技龍頭蘋果回吐1.50%。

美國1月非農業職位增加22.5萬個，高於市場預期，天氣較正常和暖帶動建築等行業職位增加。去年11月及12月新增非農職位亦修訂至較原先公布多7000個。不過，上月失業率上升0.1個百分點，至3.6%，預期為3.5%。

美國上月建築業增加4.4萬個職位，是一年來最多；運輸及貨倉業亦增加2.8萬個職位；酒店業職位就增加3.6萬個。不過，中美貿易戰及波音公司旗下737 MAX飛機停產，令製造業職位減少1.2萬個。

美元呈強，ICE美滙指數上揚0.2%，報98.69。紐約4月期金升0.2%，每盎斯收報1573.4美元。紐約3月期油回落1.1%，每桶報50.39美元。

