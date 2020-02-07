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儲局: 新型肺炎疫情成為美國近期威脅

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美國聯儲局表示，中國新型肺炎疫情是美國金融體系面對的近期威脅。

聯儲局周五發表報告指出，中國企業與金融體系的脆弱性，可能使中國難以承受疫情衝擊；中國經濟規模龐大，一旦出現問題，首先遭殃的將是亞洲國家，其次是美國以致全球市場。

聯儲局向美國國會提交的貨幣政策報告認為，疫情惡化可能觸發市場資金趨向避險，帶動美元滙價上揚、貿易額與商品價格下滑。

聯儲局主席鮑威爾下周將出席國會參眾兩院聽證會，就有關報告作證。

另外，報告提及美國企業債務質素惡化，以及通脹未達2%局方指標的風險。

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