國際財經

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，他「樂意見到」(wouldn't mind seeing)聯邦儲備局採取「較為進取」(be a little bolder)的手法減息。

庫德洛周五接受霍士商業網絡採訪，節目主持人提到，美國最新公布的1月非農業職位增加22.5萬個，高於市場預期，就業數據強勁或使聯儲局傾向不採取減息政策，但華爾街眾多投資者仍然期望局方調低利率。庫德洛回應稱，樂意見到聯儲局進取地減息。

總統特朗普及多名白宮官員，近年一直敦促聯儲局採取更激進的減息步伐。