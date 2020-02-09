即巿股評 港股直擊 國際財經

美國「小非農」數據勝預期，加上中國公布2月14日起把總值750億美元的美國進口商品關稅降低一半，美股周四(6日)延續強勢，三大指數齊齊破頂。然而，「元老級」的道瓊斯運輸指數(下稱運輸指數)未有跟隨，更掉頭回落0.5%，收報10874點。

附【圖】所見，「道氏理論」(Dow Theory)視為領先指標的運輸指數，大部分時間表現都和道指亦步亦趨，惟今年1月17日雙雙從高位回調後，開始分道揚鑣。

道指乘大市氣氛好轉，收復早前失地，本周再創新高；相反，運輸指數近17個月未曾改寫紀錄之餘，如今低於近期峰值11359點約4.5%，明顯與道指背馳。

運輸指數有逾百年歷史，由於其成分股主要是上游的交通運輸企業，包括聯邦快遞(FedEx)和聯合包裹(UPS)等，較下游企業更能反映經濟狀況。

運輸股表現相對遜色，加上同樣被視為具前瞻性的小型股指數羅素2000自2018年8月31日後，近一年半仍未重返高位，意味股市升勢並不全面，預示實體經濟存在隱憂。

事實上，根據麻省理工斯隆管理學院(MIT Sloan School of Management)及道富銀行旗下的State Street Associates最新研究顯示，在未來6個月內，美國經濟衰退的可能性達到70%。

股市與經濟前景脫節，相信或多或少關乎美國聯儲局釋放大量流動性。2019年第四季開始，局方啟動每月購買約600億美元短期國債的「量寬」操作，最少為期半年，以緩解市場對美元需求緊張的情況。

聯儲局資產負債表規模與股市同步，自去年10月迄今，標普500指數累飆12.4%，第四季度錄得2013年以來最佳表現；惟對經濟更加敏感的板塊卻繼續落後，其中原材料和非必需消費品僅分別上揚5%及7.6%。

新型冠狀病毒肺炎疫情引發的經濟放緩憂慮，令市場估計聯儲局2020年最少減息一次。道富環球認為，如果美國GDP增長停滯，或須下調利率兩次。美股近期上漲的背後動力，顯然是來自流動性擴張和減息預期。

流動性驅動的牛市可維持多長時間難以預測，但近日升市的質素確實打了折扣。標指中線市寬(股價高於50天線比率)雖然由1月31日低位46.12%反彈，並攀至67.2%，惟較標指1月22日創新高前曾見83.5%，相去甚遠。過去1個多月，標指處3200點水平上方時，中線市寬普遍在70%以上徘徊；反之，目前標指企上3300點位置，中線市寬卻今不如昔。

總括來說，若運輸指數及標指中線市寬短期內未能加把勁追落後，對破頂的道指而言，相信是「不祥之兆」。「道氏理論」歷史悠久，可能再一次發揮後市明燈的作用。

信報投資研究部

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