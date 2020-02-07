國際財經

中美貿易關係持續改善，但市場憂慮新型肺炎疫情擴散，將進一步損害全球經濟，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間晚上7時02分，英國富時100指數報7453點，跌51點或0.69%；德國DAX指數報13497點，跌77點或0.57%；法國CAC 40指數報6021點，跌16點或0.28%；意大利富時MIB指數報24429點，跌61點或0.25%。

道指期貨暫報29207點，跌121點。

內地媒體報道指出，浙江大學的研究人員已經發現一種對抗這種病毒的有效藥物，而英國天空新聞(Sky News)表示，研究人員在開發疫苗方面取得重大突破。不過，世衞發言人回應稱，目前還沒有已知的針對這種病毒的有效療法。

另外，中美貿易關係進一步緩和，中國下周五調低對原產於美國約750億美元進口商品的加徵關稅率。中方希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好協議相關內容，增強市場信心，推動雙邊經貿關係發展，促進世界經濟增長。

美國財長努欽重申，在第二階段貿易協議，美國有可能下調對中國的關稅，並且不認為中國在履行協議承諾方面會有問題。

數據方面，德國去年12月工業生產按月下降3.5%，預期為下降0.2%。英國1月房價上漲0.4%，預期為持平。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報50.82美元，跌0.13美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報54.8美元，跌0.13美元或0.24%。