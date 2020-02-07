國際財經 即巿股評

上周五（1月31日）英國正式脫歐，市場對於硬脫歐的擔憂情緒徹底消除，英鎊大漲帶動歐羅同時上升，另外市埸亦預期中國新型冠狀病毒疫情會對美國經濟構成衝擊，亦增加了投資者對美國聯儲局的減息預期，拖累美滙指數的走勢。歐羅/美元於上周五大漲近80點至1.1093，刷新自1月23日以來的一周新高。

然而，本周有消息指新型冠狀病毒的治療藥物研究接近取得成果，而且近期美國經濟數據大多勝於預期，推動美滙指數節節上升，再加上英國與歐盟剛開始展開談判便出現分歧，令英鎊大幅回落。在各種負面因素拖累之下，歐羅/美元亦完全回吐上周的強勁升幅，滙價直至昨日(2月6日)已連跌四日，今日(2月7日)更進一步下跌至1.0960，創去年10月以來的近四個月新低。

值得留意的是，美國將於今晚(2月7日)21:30公布1月非農就業人口數據。由於本周三公佈的1月ADP私人機構就業人數十分強勁，投資者預計非農就業數據亦同樣造好。若非農新增職位高於預期的16.5萬或平均小時薪金增長高於預期的3.0%，歐羅/美元將會進一步跌向1.0900，但若數據意外表現疲弱，歐羅/美元則有可能展開短暫反彈。

技術分析方面，歐羅/美元於1月23日跌破重要支持1.1082（接近由2019年11月29日低位1.0978至2019年12月31日高位1.1236上升浪的61.8%斐波那契回吐水平），其後匯價繼續沿下降通道向下發展，並跌至近四個月新低1.0960。 後市匯價很大機會繼續沿下降通道下跌，並測試1.0930，甚至是1.0900關口。

交易策略方面，我們根據1月24日策略已於1.1090沽出歐羅/美元（下望1.0930，升穿1.1140止損），現將止盤下移至1.1040。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供