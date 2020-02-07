國際財經 即巿股評

港股連升四日後，今日終於回氣，市場焦點望實內地下周一究竟有幾多人回復正常番工，美股正在業績公布期，隔晚三大指數再創新高，原因喺「水多」兩個大字。

自從本周一及周二人行豪掟1.7萬億人民幣逆回購，全周淨投放5200億元人民幣，但內地疫情未止，今早人民銀行副行長潘功勝再派定心丸，有好大機會降LPR及MLF利率，連同最新公布的聯儲局截至周三資產負債表擴至4.17萬億美元，按周增150.8億美元，股市大跌甚難，故此大方向股市是向上，但大跌機會情況唔大，而股份表現依然極度分化，故此周三本欄建議棄「ATM」改投「APP」。

美國若入股諾基亞愛立信會不利京信

去年底提及五隻黑馬股中，港視(01137)及京信(02342)升唔停，今日京信更一度逆市升8%，因集團其中一個大客，全球5G四大設備商之一諾基亞，上季業績好過預期，按年多賺12.8%至8.21億歐羅(約69.94億港元)，故此京信連同另一隻基站天線股摩比(00947)股價齊升。

筆者估計，京信發盈喜機會極大，或會進一步推高股價，但值得留意一單新聞，就是美國司法部長巴爾(William Barr)，提議買諾基亞或愛立信變成控股股東，對抗華為在5G領導地位。由於上述兩間公司是京信及摩比的大客，一旦成事，基於國家安全考慮，有機會踢走中資的京信及摩比，會對其股價極度不利。

Uber料第四季EBITDA轉賺

去年9月18日本欄建議冷敲Uber，原因是美團證明外賣仔有得做，隔晚收市後Uber公布業績，虧損規模依然好得人驚，上季淨蝕11億美元，按年大增兩成四，收入則升37%至40.7億美元，卻比市場估計佳。

最精彩是在分析員會議之中，行政總裁霍斯勞沙希(Dara Khosrowshahi)表示，預計集團今年第四季經調整後EBITDA有望虧轉盈，比原先預期2021年早，甚有去年第一季美團EBITDA轉正之後股價長期大升的影子。行政總裁此言一出，即帶挈Uber股價盤後一度大升一成，盤後收市仍升5.7%，收39.19美元。

雖然索羅斯前「軍師」兼徒弟德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)及高瓴資本(Hillhouse)，去年第三季或因股價由招股價45元大幅「下潛」43%，基於風險理由減持，但有麝自然香，上季卻吸引IBM退休基金買入，同時亦吸引基金私募基金Millennium Management、德州太平洋(TPG)以至晶片商INTEL，趁去年第三季價殘掃貨，當中TPG更是其美股倉中持股佔比最大，而Uber在25.58元摸底後，股價已大幅回升，按上日收造37.09美元計(不是盤後收市價)，比低位已回升45%。

按美團去年股價狂升及營運外賣的經驗，配合Uber原先經營甚佳的打車平台，同時擁自動駕駛技術(豐田更持有Uber股權)，未來大有機會複製美團去年狂升神話，若錯過去年美團升幅，Uber則絶對唔可以錯過，一旦升穿上市後高位47.08美元，將會進入另一個爬升階段，以20天線(現處36.2美元)作止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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